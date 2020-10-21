شكرا لقرائتكم مُحب لـ"أفشة" : "أداء ورجولة.. ستكون نجم الإياب كما كنت في الذهاب" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الدكتور عمرو محب المترجم بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الإشادة بمحمد مجدي "أفشة" صانع ألعاب الفريق الأحمر وذلك بعد المستوى الذي ظهر عليه في مباراة الفريق الماضية أمام الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي حسمها المارد الأحمر لصالحه بهدفين دون رد. ونشر محب صورة له مع أفشة عبر حسابه بموقع التواصل "فيس بوك" وكتب قائلا :"أداء ورجولة داخل الملعب.. واخلاق والتزام خارج الملعب .. محمد مجدي أفشة. كنت نجم مباراة الذهاب أمام الوداد وأنا واثق انك ستكون ايضا نجم مباراة العودة". Advertisements ويعمل محب محاضرا بالاتحاد الدولي فيفا بجانب عمله بالترجمة بالأهلي حيث يجيد اللغتين الانجليزيه والفرنسية وعمل مع أكثر من مدرب بالقلعة الحمراء مثل الفرنسي كارتيرون والسويسري فايلر وحاليا مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني. ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد المغربي بد غد الجمعة على ستاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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