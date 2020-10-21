شكرا لقرائتكم بيراميدز يكتفى بتدريبات فى الجيمانزيوم للأساسيين استعدادا للنهائى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اكتفى الجهاز الفنى لفريق نادى بيراميدز بقيادة الكرواتى أنتى تشاتشيتش بأن يخوض مجموعة اللاعبين الذين أدوا مباراة حوريا كوناكرى فى التشكيل الأساسي، تدريبات فى الجيمانزيوم بفندق الإقامة بدلا من التدريب بملعب الوداد.

ويستعد بيراميدز لمواجهة نظيره نادى نهضة بركان المغربى يوم الأحد المقبل فى نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية، بملعب مولاى عبد الله بالرباط.

وفضل الجهاز أن يتدرب اللاعبون فى الجيم بفندق الإقامة خوفا من الإجهاد فيما خاض باقى الفريق مرانا قويا بملعب الوداد الذى نقل إليه تدريباته بدلا من ملعب مولاى رشيد.

قررت إدارة بعثة فريق الكرة بنادى بيراميدز فى مدينة الدار البيضاء، نقل تدريبات الفريق لملعب نادى الوداد بدلا من ملعب مولاى رشيد، أوضح محمد صلاح مدير فريق بيراميدز أنه تقرر نقل التدريب بداية من اليوم، ليجرى بملعب الوداد بدلا من مولاى رشيد، حيث قررت البعثة الاستمرار بعض الوقت فى الدار البيضاء مع إمكانية الانتقال بداية من الجمعة إلى العاصمة الرباط.

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أصبح فريق بيراميدز على بعد خطوة من تحقيق أول لقب قارى فى تاريخه، بعدما تأهل لنهائى الكونفدرالية الأفريقية لمواجهة نهضة بركان المغربى، يوم الأحد المقبل على استاد المركب محمد الخامس فى المغرب، وذلك بعد أن حقق الفوز على حوريا كوناكرى الغينى فى مواجهة نصف النهائى بنتيجة 2 / 0، ليقترب بيراميدز بقوة من معادلة إنجاز الأهلى والزمالك فى تلك البطولة، حيث سبق لكل قطب منهما أن حقق لقب الكونفدرالية مرة واحدة فى تاريخه.

بيراميدز يقترب من اقتناص لقب الكونفدرالية الثالث للكرة المصرية، حيث كان الأهلى أول فريق مصرى يحقق اللقب فى عام 2014، ثم جاء الزمالك وحقق اللقب الثانى عام 2019، وفى العام الحالى 2020 أصبح الفريق السماوى الأقرب لتحقيق اللقب الثالث للكرة المصرية، لاسيما أن بطولة الكونفدرالية شهدت معاناة بعض الفرق المصرية.