شكرا لقرائتكم خبر عن مران قوي لبيراميدز استعدادا لنهائي الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض فريق نادي بيراميدز مرانا قويا بملعب الوداد استعدادا لملاقاة نهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، واستغرق المران قرابة الساعة، وشارك فيه لاعبو الفريق باستثناء المجموعة الأساسية التي خاضت مباراة حوريا كوناكري الغيني في نصف النهائي، حيث اكتفوا بأداء مران داخل الجيم بفندق الإقامة خوفا من تعرضهم للإجهاد.

وأدى اللاعبون مرانا قويا اشتمل على وحدات بدنية وفنية وتقسيمة ظهر خلالها الحماس الكبير ورغبة اللاعبين في المشاركة بالنهائي القاري الذي وصل إليه الفريق في أول مشاركة بتاريخه.

واكتفى الجهاز الفني لفريق نادي بيراميدز بقيادة الكرواتي أنتي تشاتشيتش بأن يخوض مجموعة اللاعبين الذين أدوا مباراة حوريا كوناكري في التشكيل الأساسي، تدريبات في الجيمانزيوم بفندق الإقامة بدلا من التدريب بملعب الوداد.

Advertisements

ويستعد بيراميدز لمواجهة نظيره نادي نهضة بركان المغربي يوم الأحد المقبل في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بملعب مولاي عبد الله بالرباط.

وفضل الجهاز أن يتدرب اللاعبون في الجيم بفندق الإقامة خوفا من الإجهاد فيما خاض باقي الفريق مرانا قويا بملعب الوداد الذي نقل إليه تدريباته بدلا من ملعب مولاي رشيد.