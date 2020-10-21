خالد أبوبكر يهنئ نور الشربيني بفوزها ببطولة الإسكواش المفتوحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، البطلة نور الشربيني لاعبة الاسكواش العالمية المصرية بعد فوزها ببطولة الاسكواش المفتوحة. ونشر خالد أبو بكر، صورة تجمعه مع نور الشربيني بعد لحظات من فوزها باللقب ، حيث حرص علي التواجد في حفل الختام ومشاهدة المباراة النهائية التي حضرها وزراء الهجرة والسياحة والأثار والشباب والرياضة، وفازت بها نور الشربيني ووجه خالد أبوبكر، الشكر لمنظم البطولة عمرو منسي وفريق عمله ومنتصر النبراوي وشركة تذكرتي ولكل القائمين علي هذه البطولة العالمية.

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