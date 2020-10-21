شكرا لقرائتكم خبر عن مران قوي لبيراميدز استعدادا لنهائي الكونفدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض فريق نادي بيراميدز، اليوم الأربعاء، مرانًا قويًا بملعب الوداد، استعدادًا لملاقاة نهضة بركان في نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

واستغرق المران قرابة الساعة، وشارك فيه لاعبو الفريق باستثناء المجموعة الأساسية التي خاضت مباراة حوريا كوناكري الغيني في نصف النهائي، حيث اكتفوا بأداء مران داخل الجيم بفندق الإقامة خوفا من تعرضهم للإجهاد.

وأدى اللاعبون مرانًا قويًا اشتمل على وحدات بدنية وفنية وتقسيمة ظهر خلالها الحماس الكبير، ورغبة اللاعبين في المشاركة بالنهائي القاري الذي وصل إليه الفريق في أول مشاركة بتاريخه.

ويستعد بيراميدز لمواجهة نهضة بركان المغربي يوم الأحد المقبل في نهائي كأس الكونفدرالية على ملعب مولاي عبدالله بمدينة الرباط العاصمة.