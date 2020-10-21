شكرا لقرائتكم خبر عن نيكولا كاراباتيتش نجم المنتخب الفرنسي يغيب عن مونديال اليد في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يغيب نيكولا كاراباتيتش، نجم المنتخب الفرنسي لكرة اليد، عن النسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال «مصر 2021».

ووفقًا للموقع الرسمي للبطولة، أصيب كاراباتيتش في الرباط الصليبي خلال مواجهة فريقه باريس سان جيرمان مع إيفري، ضمن الدوري الفرنسي.

وتأكد غياب كاراباتيتش عن نهائيات دوري أبطال أوروبا المقرر لها في ديسمبر في ألمانيا أو بطولة العالم في يناير بمصر.

وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية أنه تم تشخيص إصابة كاراباتيتش بأنها تمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى، ويغيب النجم الفرنسي لفترة بين 6 إلى 9 أشهر.

وتشير التقارير إلى أن إصابة كاراباتيتش قد تبعده أيضا عن دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو الصيف المقبل إذا استمر العلاج لتلك الفترة.

وتقع فرنسا في بطولة العالم بالمجموعة الخامسة التي تضم النرويج والنمسا وأحد الفرق المتأهلة من أمريكا الشمالية.

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