شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة واللجنة المنظمة لمونديال اليد يوجهون الشكر لوزيرة الصحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، الشكر للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجميع العاملين بقطاعات وزارة الصحة، للجهود المبذولة في وضع الخطة الطبية الخاصة بتأمين بعثات المنتخبات المشاركة بالبطولة .

ووفقًا لصفحة المتحدث الرسمي باسم وزارة الرياضة، أكد وزير الشباب والرياضة أن التعاون والمساهمة اللامحدوة مع وزارة الصحة والمتمثلة في وضع خطة التأمينية الخاصة بالمنتخبات الشماركة بمونديال اليد مصر 2021 للخروج فعاليات البطولة بالشكل الذي يليق بمكانة مصر، يعكس مدى الترابط والتكامل بين مؤسسات ووزارات الدولة الأمر الذي يسهم في رفع اسم جمهورية مصر العربية عالياً أمام العالم أجمع.

في السياق ذاته، وجهت وزيرة الصحة الشكر لوزير الشباب والرياضة على تعاونه المستمر مع الوزارة ومتابعته الحثيثة، واطمئنانه بنفسه على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، مشيرةً أن وزارة الصحة قامت بتوفير الأطقم الطبية من أطباء وممرضين، بالإضافة إلى توفير مخزون كافِ من الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لمتابعة الحالات المرضية والنزلاء المتواجدين خلال فعاليات البطولة المقامة على أرض مصر.