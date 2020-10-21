شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. حفل تأبين الراحل عزمي مجاهد بحضور وزير الرياضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أقام الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، مراسم تأبين الراحل الكابتن عزمي مجاهد، مدير إدارة المتابعة باتحاد الكرة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية، وأعضاء اللجنة ونجل الراحل الكابتن أمير عزمي مجاهد وأسرته، ولفيف من رموز ومسؤولي الرياضة المصرية.

ووفقًا للموقع الرسمي للجبلاية، قدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي التعزية لأسرة الراحل، مؤكداً أن حفل تأبين الراحل الكابتن عزمي مجاهد بمثابة رسالة وفاء له بعد رحيله فهو كان نعم الأخ والصديق العزيز على قلوبنا جميعًا، مؤكداً على التاربخ الحافل بالإنجازات المحلية والأفريقية والعربية للراحل سواء مع نادي الزمالك أو منتخب مصر بجانب عمله الإعلامي.

وقال عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم، أننا نجتمع اليوم عرفانا للراحل الذي أعطي الكثير في مختلف المجالات وكافة الأصعدة بلا حدود، داعين له بالرحمة والمغفرة .

وأضاف أن تأبين عزمي مجاهد يأتي عرفانًا لرياضي كبير، أعطى بلا حدود لاعبًا ومدربًا وإداريًا، وعلى المستوى الإنساني كان قريبًا من الجميع، وله مواقفه القوية.

حفل تأبين عزمي مجاهد في اتحاد الكرة بحضور وزير الرياضة أشرف صبحي

حفل تأبين عزمي مجاهد في اتحاد الكرة بحضور وزير الرياضة أشرف صبحي

حفل تأبين عزمي مجاهد في اتحاد الكرة بحضور وزير الرياضة أشرف صبحي

حفل تأبين عزمي مجاهد في اتحاد الكرة بحضور وزير الرياضة أشرف صبحي