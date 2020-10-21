شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف يؤازر لاعبي الزمالك في المران قبل مواجهة الرجاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والقائم بأعمال أمين الصندوق، على التواجد في مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والذي أقيم بملعب النادي اليوم.

وجاء حضور تيجانا المران اليوم، من أجل مؤازرة الفريق استعدادًا للمواجهة المقبلة في البطولة الأفريقية أمام الرجاء المغربي.

ويلتقي الزمالك مع الرجاء، السبت، في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا.