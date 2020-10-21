شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. 40 لاعبًا في معسكر المنتخب الأولمبي المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حدد الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة الكابتن شوقي غريب، قائمة تضم 40 لاعبًا كهيكل مبدئي للفريق استعدادًا للمعسكر القادم الذي سينطلق أول نوفمبر المقبل، والسفر إلى السعودية لأداء مباراتين وديتين إحداهما أمام المنتخب البرازيلي يوم 16 نوفمبر، والأخرى جارٍ الاتفاق عليها، والتي تأتي ضمن برنامج الاستعداد لأولمبياد طوكيو.

ووفقًا لموقع اتحاد الكرة، اتفق الجهاز الفني على أن يكون بداية المعسكر أول نوفمبر، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تم تكليف الجهاز الطبي برئاسة الدكتور أيمن زين بها.

ويقوم الدكتور علاء عبدالعزيز، مدير المنتخب، بإنهاء كافة الترتيبات الإدارية للمعسكر، سواء إجراءات السفر أو الإقامة.

ومن جانبه، أكد الكابتن شوقي غريب أن الجهاز الفني حرص على إعلان قائمه تضم 40 لاعبًا، تحسبًا لجميع الظروف الطبية والفنية، مشيرًا إلى أنه سيتم حسم القائمة المسافرة بعد إعلان الكابتن حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، قائمته، وله الحرية في اختيار أي لاعب من تلك القائمه المعلنة، والتي تضم:

محمد صبحي (الزمالك )

عمر صلاح (سموحة )

عمر رضوان (الجونة)

مصطفي شوبير(الأهلي)

محمود جاد (إنبي)

محمد اشرف (طنطا)

اسامة جلال (إنبي)

احمد رمضان بيكهام (دجلة)

محمد عبدالسلام (الزمالك )

محمود صابر الجزار (الجونة)

محمود مرعي (دجلة)

أحمد ياسين (المقاصة)

محمد عبدالمنعم (سموحة)

أحمد يوسف (اف سي مصر)

أحمد أبوالفتوح (سموحة)

حسن على (المصري)

محمود البدري (الاسماعيلي)

كريم العراقي (المصري)

كريم فؤاد (انبي)

شريف رضا (سموحة)

اكرم توفيق (الجونة)

غنام محمد (الانتاج الحربي)

احمد سعيد (دجلة )

عمار حمدي (طلائع الجيش)

محمد صادق (الإسماعيلي)

احمد حمدي (الجونة)

ناصر ماهر (سموحة)

يوسف الجوهري (المقاولون العرب)

عبدالرحمن مجدي (الاسماعيلي)

امام عاشور (الزمالك)

كريم الطيب (اسوان)

رمضان صبحي (بيراميدز)

طاهر محمد طاهر (المقاولون العرب)

عبدالرحمن شيكا (الانتاج الحربي)

مصطفى محمد (الزمالك)

أحمد ياسر ريان (الجونة )

صلاح محسن (سموحه )

ناصر منسي (طلائع الجيش )

فادي فريد (أسوان )

أحمد أيمن (الإسماعيلي )