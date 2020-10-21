شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو ومصطفى محمد يشاركان في تدريبات الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

شارك مصطفى محمد، وأحمد سيد زيزو، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تدريبات الكرة، الأربعاء، خلال المران الذي أقيم بملعب النادي بميت عقبة.

واكتفى الثنائي بأداء تدريبات تأهيلية بالجمانيزيوم خلال مران الأمس، بقرار من المدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو.

ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء المغربي، السبت، في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا.