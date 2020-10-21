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هل يتنازل النصر مبكرا عن ملاحقة الهلال؟

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- بواسطة أيمن الوشواش - ألقت خسارة النصر أمام الفتح 1-2 في الجولة الأولى لدوري الأمير للمحترفين بظلالها على نادي النصر ومسيري القرار فيه، بعد أن كانوا يطمحون إلى بداية جادة في ظل تدعيم صفوف الفريق بعدد كبير من اللاعبين المحليين والأجانب.

وزاد حدة التوتر في البيت النصراوي نجاح الهلال في خطف كامل نقاط مباراته الافتتاحية عندما تغلب على الصاعد فريق العين 1-0، متفوقا على الظروف التي قابلت الفريق منذ مغادرته النسخة الحالية لدوري أبطال آسيا، بعد أن ضرب فيروس عددا كبيرا من الفريق والأجهزة الفنية والإدارية.

واليوم يخشى النصر أن يتسع الفرق النقطي إلى 6 نقاط عندما يحل ضيفا على التعاون، في ظل بحث الهلال عن الفوز على مضيفه أبها.

أبها والهلال

يستضيف أبها نظيره الهلال على ملعب مدينة الأمير سلطان بالمحالة في تمام الساعة الـ03:40 مساء في إطار منافسات الجولة الثانية بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في جولته الثانية.

وكان أبها واجه في الجولة الأولى فريق الشباب خارج دياره وخسر أمامه 0-1 بعد أن قدم مستوى جيد تحت إشراف مدربه التونسي عبدالرزاق الشابي الذي عجز عن التغلب على الهلال في مواجهات الموسم الماضي، حيث خسر أبها لقاء الدور الأول 1-4، وفي الدور الثاني خسر بنتيجة 1-2.

في المقابل كسب الهلال مباراته الأولى بالفوز على فريق العين 1-0، ويريد اليوم مواصلة مشواره بعد أن استعاد عددا من لاعبيه الذين غابوا عن المواجهة الأولى بسبب فيروس كورونا.

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وسيلتقي الهلال بأبها مجددا بعد أيام ولكن في إطار الدور نصف النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

التعاون والنصر

يحل النصر ضيفا ثقيلا على التعاون بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة في تمام الساعة الـ06:05 مساء ضمن الجولة الثانية من الدوري.

وينوي النصر العودة إلى الرياض بكامل نقاط المباراة لتعويض إخفاقه في الجولة الأولى عندما خسر أمام الفتح 1-2، فيما يطمح التعاون إلى الفوز بعد أن تعادل في الجولة الأولى مع الفيصلي 1-1.

ويدرك مدرب النصر روي فيتوريا أن أي نتيجة غير الفوز ستلقي بظلالها على الفريق حتى في ظل غياب أبرز أسلحته المتمثلة في مارتينز ومايكون وسلطان الغنام وعبدالرزاق حمدالله‏ وعلي لاجامي للإصابة أو لعدم الجاهزية.

من جانبه يأمل التعاون ومدربه الفرنسي باتريس كارتيرون في رد الدين للنصر الذي أقصاه قبل أسابيع من بطولة دوري أبطال آسيا وخطف منه لقب كأس السوبر السعودي مطلق الموسم الماضي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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