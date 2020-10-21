الأهلي يسعى للثأر والوحدة لتأكيد التفوق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستضيف الأهلي مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، نظيره الوحدة في إطار مواجهات الجولة الثانية من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدخل الفريقان اللقاء بعد تحقيق كل منهما الفوز في الجولة الأولى، حيث فاز الأهلي على الباطن 1-0، والوحدة على القادسية 2-1، ويسعى كل منهما لتحقيق ثلاث نقاط إضافية تضمن لهما التمسك بالمنافسة على مراكز متقدمة حتى وإن كان الحكم مبكرا على ذلك.

ويدخل الأهلي اللقاء وفي نيته الثأر من الوحدة الذي تغلب عليه في الموسم الماضي ذهابا وإيابا.

وطالب المدير الفني لفريق الأهلي، الصربي فلادان ميلويفتش، لاعبي فريقه خلال التدريبات السابقة بالتركيز وعدم ارتكاب الأخطاء التي قد تكلفهم خسارة اللقاء، بعد أن شهدت التدريبات مشاركة العائد من الإصابة نوح الموسى، حيث أصبحت مشاركته اليوم بيد المدرب كما هو حال المحترف الروماني ألكسندرو مارتيتا.

من جهته يسعى الوحدة لتأكيد تفوقه أمام الأهلي وتحقيق الفوز مساء اليوم، وكان الوحدة نجح في المباراة الأولى في قلب تأخره بهدف أمام القادسية إلى الفوز 2-1، بعد أن خطف مهاجمه أحمد عبده هدفا غاليا في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وتنفس مدرب الوحدة، البرتغالي إيفو فييرا، الصعداء بعودة المهاجم يوسف نيكاتيه للمشاركة في التدريبات بعد أن غاب عن الجولة الأولى بسبب الإصابة.