آل منصور.. نصراوي ثالث بالاتحاد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكملت إدارة نادي الاتحاد أمس صفقة ثالثة من صفوف النصر بتوقيع عقد إعارة مع المدافع حمد آل منصور لمدة موسم واحد.

وسينافس آل منصور الثنائي حمدان الشمراني ومحمد العوفي في مركز الظهير الأيسر لكسب ثقة الجهاز الفني بقيادة فابيو كاريلي والاعتماد على أحدهم أساسيا لا سيما وأن كافة الخانات الدفاعية لم تكسب ثقة المدرب حتى الآن.

وقبل التعاقد مع آل منصور أكمل الاتحاد في الساعات الأولى من صباح أمس أيضا التعاقد مع لاعب المحور عبدالعزيز الجبرين بعقد يمتد حتى يوليو 2022، وذلك بعد 3 أيام فقط من التوقيع مع قلب الدفاع القادم من النصر أيضا، عمر هوساوي، إلا أن الأخيرين أنهيا علاقتهما مع ناديهما بالرياض قبل أن يلحقا بالاتحاد، فيما جاءت صفقة منصور آل حمد بنظام الإعارة.

وعلى الصعيد نفسه يكثف الاتحاديون جهودهم لإنهاء التعاقد مع مدافع أجنبي قبل إغلاق فترة التعاقدات الصيفية الحالية في 25 أكتوبر، وترددت أنباء قوية عن اقتراب النادي من التوقيع مع مدافع وست بروميتش الإنجليزي الدولي المصري أحمد حجازي.

من جهة أخرى، بدأ الاتحاد أمس استعداداته الفعلية لمواجهة فريق الفتح السبت المقبل ضمن الجولة الثانية من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأظهر المدافع عمر هوساوي جاهزية كاملة لخوض اللقاء، حيث يتوقع أن يشارك أساسيا بدلا عن البرازيلي برونو أوفيني أو حمدان الشمراني.