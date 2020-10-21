موسم التنس ينطلق بثلاث بطولات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يفتتح الاتحاد السعودي للتنس موسمه الحالي اليوم بإقامة بطولات الفردي للأندية بالرياض وجدة والدمام للدرجات الثلاث الأولى والشباب والناشئين. وستقام على ملاعب الاتحاد بالرياض البطولة الفردية لأندية الرياض والخرج وشقراء والدوادمي والجوف والحدود الشمالية والقصيم والمجمعة والزلفي وحائل، فيما تستضيف ملاعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة البطولة الفردية لأندية جدة ومكة والطائف وتبوك وينبع والباحة ونجران وعسير والمدينة وجازان. وتستضيف ملاعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة البطولة الفردية لأندية الدمام والأحساء والقطيف والخبر وحفر الباطن والجبيل. وتستضيف ملاعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة البطولة الفردية لأندية الدمام والأحساء والقطيف والخبر وحفر الباطن والجبيل.

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