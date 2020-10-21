20 فريقا بكأس اتحاد الطاولة

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ويشارك في البطولة من أندية الممتاز (الأهلي - الاتحاد - الصواري - الفتح - مضر - النهضة - الخليج - السلام - الهلال - أحد )، ومن أندية الدرجة الأولى (الخلود - الحمادة - الهداية - العرين - الهدى - الدرعية - الطرف - الرائد - الشباب - الاتفاق).

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يفتتح الاتحاد السعودي لكرة الطاولة اليوم موسمه ببطولة كأس لأندية الممتاز والدرجة الأولى على صالة وزارة الرياضة بمحافظة جدة وتستمر لمدة 3 أيام.ويشارك في البطولة من أندية الممتاز (الأهلي - الاتحاد - الصواري - الفتح - مضر - النهضة - الخليج - السلام - الهلال - أحد )، ومن أندية الدرجة الأولى (الخلود - الحمادة - الهداية - العرين - الهدى - الدرعية - الطرف - الرائد - الشباب - الاتفاق).

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