المنشطات تقحم السيدات في جمع العينات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات الدورة التدريبية النسائية الأولى لتأهيل ضباط جمع العينات التي ستقام في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض خلال المدة من 25-23 أكتوبر الحالي. وتشمل الدورة محاضرات نظرية وعلمية وورش عمل تطبيقية على يد نخبة من مسؤولي الرقابة على المنشطات من السعوديين المعتمدين دوليا من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات WADA. وتستهدف الدورة تأهيل 30 مشاركة كضباط جمع العينات بعد اجتيازهن الاختبارين التحريري والعملية. وتستهدف الدورة تأهيل 30 مشاركة كضباط جمع العينات بعد اجتيازهن الاختبارين التحريري والعملية.

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