شكرا لقرائتكم على لطفى ينتظم فى مران الأهلى اليوم استعدادا لمواجهة الوداد المغربى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتظم على لطفى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فى مران الفريق الذى أقيم مساء اليوم الأربعاء، على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي.

وشارك لطفى فى مران الأهلى بعد حصوله على إذن بالغياب عن مران الفريق، الذى أقيم مساء أمس لظروف خاصة، وانضم على لطفى إلى مران الحراس تحت قيادة يانكون بصحبة محمد الشناوى ومصطفى شوبير وأحمد طارق، ويستعد الأهلى لمواجهة الوداد المغربى المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل، فى إياب الدور نصف النهائى لدورى أبطال إفريقيا.

فيما ركز الجهاز الفنى للأهلى على الجانب الخططى فى مران الفريق، الذى أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش، فى إطار تحضيرات الفريق لمواجهة الوداد المغربى المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل، وخاض الفريق تدريبات قوية ركز خلالها بيتسو موسيماني، المدير الفني، على الجانب الخططي، وأجرى أكثر من تقسيمة بهدف تطبيق طريقة اللعب التى يرغب فى تنفيذها خلال مواجهة الوداد، وحرص المدير الفنى على شرح الجمل التكتيكية التى يرغب فى تنفيذها بشكل نظرى داخل أرض الملعب، ومنح تعليمات خاصة للاعبين.

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