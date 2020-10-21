شكرا لقرائتكم 40 لاعبا في قائمة المنتخب الأولمبى الأولية استعدادا للدورة الودية بالسعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى بقيادة الكابتن شوقى غريب، قائمة تضم 40 لاعبا كهيكل مبدئى للفريق استعدادا للمعسكر القادم الذى سينطلق أول نوفمبر المقبل والمتوجه إلى السعودية لأداء مباراتين وديتين أحدهما أمام المنتخب البرازيلى يوم 16 نوفمبر والأخرى جارى الاتفاق عليها والتى تأتى ضمن برنامج الاستعداد لأولمبياد طوكيو .

وعقد الجهاز الفنى للمنتخب الاولمبى اجتماعا اليوم بمقر الاتحاد اكد خلاله المدير الفنى على أهداف المرحلة المقبلة ومتطلباتها بهدف تحقيق افضل النتائج فى الدورة الاولمبية، وأن هذا لن يأتى الا بالجدية فى برنامج الإعداد والاهتمام بكافة المباريات

وقد حضر الاجتماع الدكتور احمد عبدالله عضو اللجنه الخماسية، والمشرف على المنتخب والذى أكد على الدعم الكامل من قبل الاتحاد لمنظومة المنتخب الأولمبى، مشيرا إلى أن جماهير مصر تنتظر الكثير من هذا الفريق فى الدورة الأولمبية.

كما استقبل السيد عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكره الجهاز الفنى فى مكتبه بالاتحاد واكد على فخره واعتزازه بالمنتخب الأولمبى، متمنيا أن يحقق الفريق ميدالية فى الدورة الأولمبية.

وقد اتفق الجهاز الفنى على أن يكون بداية المعسكر أول نوفمبر مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، التى تم تكليف الجهاز الطبى برئاسة الدكتور أيمن زين بها.

ويقوم الدكتور علاء عبدالعزيز مدير المنتخب بإنهاء كل الترتيبات الادارية للمعسكر سواء إجراءات السفر أو الإقامة .

ومن جانبه اكد الكابتن شوقى غريب على أن الجهاز الفنى حرص على اعلان قائمه تضم 40 لاعبا تحسبا لجميع الظروف الطبية والفنية مشيرا إلى انه سيتم حسم القائمة المسافرة بعد إعلان حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول قائمته وله الحرية فى اختيار أى لاعب من تلك القائمة المعلنة التى تضم:

محمد صبحى (الزمالك )

عمر صلاح (سموحه )

عمر رضوان (الجونه)

مصطفى شوبير(الأهلى )

محمود جاد (انبى )

محمد اشرف (طنطا)

اسامة جلال (انبي)

احمد رمضان بيكهام (دجلة)

محمد عبدالسلام (الزمالك )

محمود صابر الجزار (الجونة )

محمود مرعى (دجلة )

احمد ياسين (المقاصة )

محمد عبدالمنعم (سموحة )

احمد يوسف (اف سى مصر )

احمد ابوالفتوح (سموحة )

حسن على (المصرى )

محمود البدرى (الاسماعيلى )

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كريم العراقى (المصرى )

كريم فؤاد (انبى )

شريف رضا (سموحة )

اكرم توفيق (الجونة )

غنام محمد (الانتاج الحربى )

احمد سعيد (دجلة )

عمار حمدى (طلائع الجيش )

محمد صادق (الاسماعيلى )

احمد حمدى (الجونة )

ناصر ماهر (سموحة )

يوسف الجوهرى (المقاولون العرب )

عبدالرحمن مجدى (الاسماعيلى )

امام عاشور (الزمالك )

كريم الطيب (اسوان )

رمضان صبحى (بيراميدز )

طاهر محمد طاهر (المقاولون العرب )

عبدالرحمن شيكا (الانتاج الحربى )

مصطفى محمد (الزمالك )

احمد ياسر ريان (الجونة )

صلاح محسن (سموحه )

ناصر منسى (طلائع الجيش )

فادى فريد (أسوان )

احمد ايمن (الاسماعيلى )