شكرا لقرائتكم بيراميدز يخوض مرانا قويا استعدادا لمواجهة نهضة بركان في النهائى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى فريق نادى بيراميدز مرانا قويا بملعب الوداد استعدادا لملاقاة نهضة بركان فى نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية، واستغرق المران قرابة الساعة، وشارك فيه لاعبو الفريق باستثناء المجموعة الأساسية التى خاضت مباراة حوريا كوناكرى الغينى فى نصف النهائي، حيث اكتفوا بأداء مران داخل الجيم بفندق الإقامة خوفا من تعرضهم للإجهاد.

وأدى اللاعبون مرانا قويا اشتمل على وحدات بدنية وفنية وتقسيمة ظهر خلالها الحماس الكبير ورغبة اللاعبين فى المشاركة بالنهائى القارى الذى وصل إليه الفريق فى أول مشاركة بتاريخه.

واكتفى الجهاز الفنى لفريق نادى بيراميدز بقيادة الكرواتى أنتى تشاتشيتش بأن يخوض مجموعة اللاعبين الذين أدوا مباراة حوريا كوناكرى فى التشكيل الأساسي، تدريبات فى الجيمانزيوم بفندق الإقامة بدلا من التدريب بملعب الوداد.

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ويستعد بيراميدز لمواجهة نظيره نادى نهضة بركان المغربى يوم الأحد المقبل فى نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية، بملعب مولاى عبد الله بالرباط.

وفضل الجهاز أن يتدرب اللاعبون فى الجيم بفندق الإقامة خوفا من الإجهاد فيما خاض باقى الفريق مرانا قويا بملعب الوداد الذى نقل إليه تدريباته بدلا من ملعب مولاى رشيد.