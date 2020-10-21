شكرا لقرائتكم جلسة فى "الجيم" تجهز النيجيرى أجايى لتدعيم لمواجهة الوداد المغربى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع جونيور أجايى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، لجلسة فى «الجيم»، على هامش مران الفريق الذى أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش، وخضع أجايى لفحص طبى قبل انطلاق المران، الذى أقيم مساء اليوم، واكتفى بأداء جلسة «جيم» تحت إشراف الجهاز الطبي.

ويستعد الأهلى لمواجهة الوداد المغربي، التى تقام مساء يوم الجمعة المقبل، فى إياب الدور نصف النهائى لدورى أبطال إفريقيا.

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ويدخل الأهلى معسكرًا مغلقًا ابتداء من اليوم، حيث يعلن المدير الفنى قائمة الفريق عقب نهاية المران والتوجه إلى أحد الفنادق لبدء معسكر الفريق.

وشهد المران انتظام مروان محسن، لاعب الفريق فى المران الجماعي، كان مروان محسن قد اشتكى من إجهاد فى عضلة السمانة، خلال مشاركته فى مباراة الفريق أمام الوداد المغربى التى أقيمت يوم السبت الماضي، فى ذهاب الدور نصف النهائى لدورى أبطال إفريقيا، وخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي، واطمأن الجهاز الطبى على جاهزيته قبل انطلاق المران الذى أقيم مساء اليوم.