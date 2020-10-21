شكرا لقرائتكم شوقى غريب يعلن عن قائمة المنتخب الأولمبى للدورة الودية بالسعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعلن خلال ساعات الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى بقيادة شوقى غريب، عن قائمة الفراعنة المشاركة فى الدورة الودية الدولية بالسعودية، ومن المقرر الإعلان عن القائمة التى تضم 40 لاعبا منهم 10 وجوه جديدة .

ومن المقرر أن يبدأ معسكر المنتخب الأوليمبى يوم 1 نوفمبر المقبل على أن يتم سفر البعثة إلى السعودية يوم 8 نوفمبر القادم، ومن المنتظر أن يخوض منتخب مصر الأوليمبى مباراة ودية يوم 13 نوفمبر القادم لم يتحدد طرفها الثانى فى السعودية.

وسوف يخوض منتخب مصر الأوليمبى مباراة ودية ثانية أمام البرازيل يوم 16 نوفمبر المقبل ضمن منافسات الدورة الودية الدولية.

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يذكر أن الدكتور أحمد عبدالله عضو اللجنة الخماسية المؤقتة فى اتحاد الكرة عقد اجتماعا مع الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى بمقر الجبلاية فى الجزيرة.

وكان الاتحاد المصرى لكرة القدم قد أعلن منذ أيام الاتفاق على إقامة مباراة ودية مع المنتخب الأولمبى البرازيلى تحدد لها 16 نوفمبر على استاد الجوهرة السعودى بمدينة جده، وجارٍ الاتفاق على مباراة ودية دولية ثانية مع أحد المنتخبات يوم 13 نوفمبر.

ويتناول المدير الفنى خلال الاجتماع أهداف المرحلة المقبلة والمطلوب من كل فرد داخل الجهاز الفنى من أجل العمل على تحقيق إنجاز جديد للكرة المصرية خلال أولمبياد طوكيو الذى ينطلق يوليو المقبل.