شكرا لقرائتكم موعد مباراة الزمالك ضد الرجاء المغربي والقنوات الناقلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لم يتحدد بعد، بشكل رسمي، مصير المباراة المرتقبة بين الزمالك والرجاء المغربي، بعدما ضربت إصابات كورونا صفوف الفريق المغربي، لكن جميع التقرير الصحفية تشير إلى أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" استقر على تأجيل لقاء الزمالك والرجاء المغربي حتى نهاية أكتوبر الجاري.

وكان من المقرر إقامة المباراة يوم السبت المقبل بالقاهرة، ضمن حسابات إياب دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

جاء تأجيل كاف بسبب ظهور حالات فيروس كورونا داخل الفريق المغربي، ما جعل وزارة الصحة المغربية ترفض سفر الفريق إلى القاهرة.

وشهدت الساعات الماضية اتصالات مكثفة بين الجانب المغربي ومسئولي كاف بشأن تأجيل المباراة نظرًا للوضع الراهن داخل الرجاء.

كان مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أعلن في تصريحات تليفزيونية مساء الثلاثاء عن موافقته على تأجيل المباراة.

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جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم، مساء الأحد الماضي، على ملعب "المركب الرياضي محمد الخامس" حسمه الزمالك بالفوز بهدف دون رد جاء عن طريق المغربي أشرف بنشرقي.