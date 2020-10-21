شكرا لقرائتكم مصطفى محمد وزيزو يشاركان في تدريبات الكرة بالزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك مصطفي محمد، وأحمد سيد زيزو لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في تدريبات الكرة ، علي هامش المران وذلك عقب اكتفاء الثنائي بأداء تدريبات تأهيلية بالجمانيزيوم، خلال مران الامس ، بقرار من المدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو .

علي جانب آخر قرر باتشيكو اكتفاء الثنائي يوسف أوباما وعبدالله جمعة، بأداء فقرة تأهيلية فقط علي هامش المران ، واستكمال باقي تدريباتهما بأداء تدريبات تأهيلية بالجمانيزيوم، وذلك من أجل معالجة الارهاق وتجهيزهما بالشكل الأمثل ، علي ان ينتظما غدا بشكل طبيعي في المران.

فيما وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو ، برنامجا تأهيليا خاصا لحازم إمام لاعب الفريق على هامش المران اليوم بملعب عبداللطيف أبو رجيلة، ويؤدي اللاعب البرنامج بالجيمانيزيوم ، من خلال قيامه ببعض التدريبات، من أجل تجهيزه بالشكل الأمثل استعدادا للفترة المقبلة، خاصة في ظل غيابة عن المشاركة خلال الفترة السابقة .

في الوقت نفسه يواصل محمود علاء مدافع الفريق البرنامج التأهيلي الموضوع له لتجهيزه للفترة المقبلة، من خلال آداء بعض التدريبات بالجيمانيزيوم أيضا.

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وحرص إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والقائم بأعمال امين الصندوق، علي التواجد في مران الفريق اليوم ، لمؤازرة الفريق استعدادا للمواجهة المقبلة في البطولة الإفريقية أمام الرجاء المغربي.

وانطلق مران الفريق منذ قليل بملعب عبداللطيف أبو رجيلة، بفقرة تأهيلية خفيفة بالركض حول الملعب لمده عشر دقائق تحت قيادة بيدرو مدرب الأحمال، وعقب ذلك خاض اللاعبون فقرة تأهيلية بالكرة من خلال تمريرات بالأيدي فيما بينهم، كذلك بعض تدريبات الرشاقة والمرونة .

وقام مدرب الأحمال، باصطحاب بعض الأدوات التأهيلية ، ومن ثم قام اللاعبون بالتدريب من خلالها ، بالإضافة إلي بعض التدريبات البدنية الأخرى .

ويسعي الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل ومعالجة الإرهاق بسبب ضغط المباريات، والوصول باللاعبين إلى معدل لياقة بدنية قوي .

فيما انتظم محمود عبدالرحيم "جنش" ومحمود حمدي الونش" ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية اليوم بملعب عبداللطيف أبو رجيلة، جاء ذلك عقب حصولهما علي راحة من التدريبات أمس، من قبل الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، لاعطائهما قسطا من الراحة، عقب عودة الفريق من رحلة المغرب .