شكرا لقرائتكم باتشيكو يجرى تقسيمة قوية بنهاية مران الزمالك استعدادا لمواجهة الرجاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم، على إجراء تقسيمة قوية بنهاية مران الزمالك اليوم، وذلك بمساحة الملعب كاملة، حيث قام باتشيكو بالإشراف بنفسه على التقسيمة بمشاركة معاونيه مدحت عبدالهادى وكوستا مدربى الفريق، وقام المدير الفنى للزمالك بالتركيز خلال هذا التقسيمة على بعض الجمل الفنية المعينة والتى تم تنفيذها خلال الفقرات التكتيكية بالمران.

كما وجه المدرب البرتغالى ومعاوناه مدحت عبدالهادى وكوستا، اللاعبين فى بعض الأمور الفنية أثناء التقسيمة، وكذلك تصحيح الأخطاء.

بينما شارك مصطفى محمد، وأحمد سيد زيزو لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، فى تدريبات الكرة، على هامش المران وذلك عقب اكتفاء الثنائى بأداء تدريبات تأهيلية بالجمانيزيوم، خلال مران الامس، بقرار من المدير الفنى البرتغالى جايمى باتشيكو .

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على جانب آخر قرر باتشيكو اكتفاء الثنائى يوسف أوباما وعبدالله جمعة، بأداء فقرة تأهيلية فقط على هامش المران، واستكمال باقى تدريباتهما بأداء تدريبات تأهيلية بالجمانيزيوم. . وذلك من أجل معالجة الارهاق وتجهيزهما بالشكل الأمثل، على أن ينتظما غدا بشكل طبيعى فى المران.

فيما وضع الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، برنامجا تأهيليا خاصا لحازم إمام لاعب الفريق على هامش المران اليوم بملعب عبداللطيف أبو رجيلة، ويؤدى اللاعب البرنامج بالجيمانيزيوم، من خلال قيامه ببعض التدريبات، من أجل تجهيزه بالشكل الأمثل استعدادا للفترة المقبلة، خاصة فى ظل غيابة عن المشاركة خلال الفترة السابقة .

فى الوقت نفسه يواصل محمود علاء مدافع الفريق البرنامج التأهيلى الموضوع له لتجهيزه للفترة المقبلة، من خلال آداء بعض التدريبات بالجيمانيزيوم أيضا.