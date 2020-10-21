شكرا لقرائتكم طنطا يشكو الثنائى حسين فيصل وهانى رشدى لاتحاد الكرة لغيابهما عن التدريبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد رضا عبد العال المدير الفنى لفريق طنطا، أنه تم إرسال شكوى إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم بسبب تخلف ثنائى الزمالك حسين فيصل وهانى رشدى عن حضور التدريبات قبل نهاية الموسم الحالي، حيث يتبقى مباراة أمام إنبى فى ختام مباريات بطولة الدورى الممتاز .

ويلاقى فريق طنطا نظيرة إنبى ضمن مباريات الجولة الـ34 من بطولة الدورى الممتاز وتعد هذه المباراة الأخيرة لأبناء السيد البدوى فى البطولة بسبب الهبوط بشكل رسمى إلى دورى القسم الثانى .

تأكد هبوط الفريق الثلاثة اف سى مصر وحرس الحدود وطنطا إلى دورى المظاليم بعد تواجدهم فى المراكز المتأخرة بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم .

ومن جانب آخر، استقرت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى، على تطبيق اللوائح الخاصة بنظام المسابقات التى تم إعلانها قبل بداية الموسم والتى تتضمن هبوط خمسة أندية من كل مجموعة تمهيداً لوضع نظام قوى للقسم الثانية ورفضت اللجنة ضغوط الأندية لإلغاء نظام الهبوط فى القسم الثانى بسبب الظروف غير الطبيعية التى تعرض لها الموسم فى ظل جائحة كورونا.

وتمسكت اللجنة بالنظام الذى تم وضعه بداية الموسم لأن أى تغيير فيه سيفتح عليهم أبوابا كثيرة، خاصة أن إلغاء الهبوط فى القسم الثانى سيجعل الأندية الهابطة فى باقى الأقسام تطالب بإلغاء الهبوط خاصة أندية الدورى الممتاز.

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وكانت الأندية قد حاولت خلال الأيام الماضية الضغط على اللجنة الخماسية من أجل إلغاء الهبوط بسبب الظروف التى أقيم فيها الموسم، لكن كل تلك الجهود باءت بالفشل فى ظل إصرار اللجنه الخماسية على تفعيل اللوائح.

من ناحية أخرى قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم إقامة الجولة الأخيرة لمسابقة الدورى الممتاز لموسم 19-2020 أيام 29 و30 و31 أكتوبر الحالى، وتشهد الجولة الأخيرة للدورى لقاءات: بيراميدز مع المقاولون العرب، طلائع الجيش مع الأهلى، سموحة مع إف سى مصر، الإنتاج الحربى مع مصر للمقاصة، أسوان مع الاتحاد السكندرى، الزمالك مع الإسماعيلى، الجونة مع حرس الحدود، والمصرى مع وادى دجلة.

كما قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم إرسال أسماء الأندية الأربعة الأولى لمسابقة الدورى الممتاز للاشتراك فى بطولتى الأندية الأفريقية المقبلتين، أسوة بما حدث الموسم الماضي، نظرًا لأن بطولة كأس مصر هذا الموسم ستنتهى فى وقت يقترب من انطلاق النسخة الجديدة لبطولات أفريقيا، ويترتب على ذلك مشاركة صاحبى المركزين الأول والثانى فى بطولة أبطال الدورى الأفريقى، بينما يشارك الثالث والرابع فى الكونفيدرالية.

وبعدما حسم الأهلى المركز الأول لصالحه فسوف يشارك فى أبطال الدورى، بينما يتنافس على المركز الثانى ناديا بيراميدز والزمالك، فيما يتنافس على المركز الرابع فريقا المقاولون وسموحة.

ولأن المنافسة على المركز الثانى لن تحسم إلا فى الجولة الأخيرة لمسابقة الدورى، كما أن هناك احتمال لامتداد المنافسة على المركز الرابع حتى الجولة الأخيرة أيضا أن لم يحسم اليوم خلال مباراة مصر للمقاصة مع سموحة، فقد قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم التقدم بطلب إلى الاتحاد الأفريقى بتمديد مهلة إرسال أسماء الأندية حتى نهاية أكتوبر الحالى بدلاً من 20 منه.