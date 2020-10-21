شكرا لقرائتكم حازم إمام يخضع لبرنامج تأهيلى في مران الزمالك استعدادا للرجاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، برنامجا تأهيليا خاصا لحازم إمام لاعب الفريق على هامش المران اليوم بملعب عبداللطيف أبو رجيلة، ويؤدى اللاعب البرنامج بالجيمانيزيوم، من خلال قيامه ببعض التدريبات، من أجل تجهيزه بالشكل الأمثل استعدادا للفترة المقبلة، خاصة فى ظل غيابة عن المشاركة خلال الفترة السابقة .

فى الوقت نفسه يواصل محمود علاء مدافع الفريق البرنامج التأهيلى الموضوع له لتجهيزه للفترة المقبلة، من خلال آداء بعض التدريبات بالجيمانيزيوم أيضا.

وحرص إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادى الزمالك والقائم بأعمال امين الصندوق، على التواجد فى مران الفريق اليوم، لمؤازرة الفريق استعدادا للمواجهة المقبلة فى البطولة الإفريقية أمام الرجاء المغربي.

وانطلق مران الفريق منذ قليل بملعب عبداللطيف أبو رجيلة، بفقرة تأهيلية خفيفة بالركض حول الملعب لمده عشر دقائق تحت قيادة بيدرو مدرب الأحمال، وعقب ذلك خاض اللاعبون فقرة تأهيلية بالكرة من خلال تمريرات بالأيدى فيما بينهم، كذلك بعض تدريبات الرشاقة والمرونة .

وقام مدرب الأحمال، باصطحاب بعض الأدوات التأهيلية، ومن ثم قام اللاعبون بالتدريب من خلالها، بالإضافة إلى بعض التدريبات البدنية الأخرى .

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ويسعى الجهاز الفنى لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل ومعالجة الإرهاق بسبب ضغط المباريات، والوصول باللاعبين إلى معدل لياقة بدنية قوى.

فيما انتظم محمود عبدالرحيم "جنش" ومحمود حمدى الونش" ثنائى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فى التدريبات الجماعية اليوم بملعب عبداللطيف أبو رجيلة، جاء ذلك عقب حصولهما على راحة من التدريبات أمس، من قبل الجهاز الفنى للفريق بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، لاعطائهما قسطا من الراحة، عقب عودة الفريق من رحلة المغرب .

كما قام البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق، بإلقاء محاضرة فنية على اللاعبين قبل إنطلاق المران، وحرص البرتغالى فى وجود مساعديه مدحت عبدالهادى وكوستا مدربا الفريق وبيدرو مدرب الأحمال، على شرح برنامج تدريبى معين سيقوم اللاعبين بالتدريب عليه خلال مران اليوم، كذلك بعض الأمور الفنية الخاصة .

كما طالب باتشيكو الجميع بمواصلة العمل بكل قوة كما هو معتاد، وتنفيذ المطلوب، بعدها بدأ اللاعبون فى التدريبات.