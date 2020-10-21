الجمعية العمومية لاتحاد الجمباز الجمعة القادمة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد الجمباز برئاسة دكتور إيهاب امين ، إجراء الجمعية العمومية للاتحاد يوم الجمعة القادمة ، فى مبنى الاتحادات الرياضية داخل هيئة استاد القاهرة الدولى، حيث تشهد الجمعية العمومية النظر فى تقرير مجلس الإدارة عن أعماله فى السنة المالية المنتهية، واعتماد الميزانية والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية، ومشروع الموازنة عن العام المالى 2020 / 2021، وتحديد مكافأة مراقب الحسابات، والمكافأة المالية الشهرية للمدير التنفيذى، والمدير المالى، والنظر فى المقترحات المقدمة من الهيئات الرياضية أعضاء الجمعية العمومية، واخيرا ما يستجد من أعمال.

وكان الدكتور إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز، قد أعلن رفع الإيقاف عن ملك سليم لاعبة المنتخب الوطني الأول للجمباز الايقاعي، بعد حصولها علي حكم البراءة من الاتحاد الدولي للعبة .

وقال رئيس اتحاد الجمباز ، إن اللاعبة استعانت بآراء وخبراء في الطب الرياضي وفوضت محاميا سويسريا للدفاع عنها ونجحت الحصول على براءة بعد أقل من ثلاث شهور علي إيقافها، مشيرًا إلى أن اللاعبة ستعود إلى التدريبات ابتداءً من الغد .

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تلقى الاتحاد المصري للجمباز صدمة كبيرة بعد ثبوت حالتي إيجابية للمنشطات خلال البطولة الأفريقية للجمباز التي أقيمت في شرم الشيخ خلال الفترة من 10 إلى 17 مارس الماضي وحصل المنتخب الوطني على المركز الأول ومنتخب جنوب أفريقيا في المركز الثاني وجاء منتخب الجزائر في المركز الثالث.

وأرسل الدكتور أسامة غنيم المدير التنفيذي للوكالة المصرية لمكافحة المنشطات «النادو» خطابا إلى مسؤولي الاتحاد المصري للجمباز يخطرهم بإيجابية عينة لاعبتن من المنتخب الوطني الذي شارك في البطولة الأفريقية بعد إرسال نتيجة التحاليل من أحد المعامل الدولية المعتمدة في دولة جنوب أفريقيا.