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شكرا لقرائتكم خبر عن التونسية سندس حشانة محترفة سيدات يد الأهلى : معلول مثلى الأعلى ونفسى أكل ملوخية و طعمية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مجلس إدارة الأهلى مؤخرا فى دعم فريق سيدات كرة اليد بالتعاقد مع المحترفة سندس حشانة القادمة من صفوف فريق الجمعية التونسية لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الجديد بعد خسارة الفريق الأحمر للدورى و الكاس هذا الموسم ، و حرص الخليج 365 على محاوة اللاعبة من أجل معرفة أسباب إختيارها الإحتراف في القلعة الحمراء و إنطباعها عن مصر و تواجدها في القاهرة في ظل جائحة فيروس كورونا في الحوار التالى :
في البداية لماذا اختارتى الإحتراف في النادى الأهلى ؟
فضلت الأهلى لأننى أبحث عن الألقات و اسعى للتويج مع الفريق ببطولات ، خاصة أن النادى الأهلى معروف بالبطولات .تلقيتى عروض من أندية أخرى قبل التوقيع للأهلى ؟
بالتأكيد كان فيه عروض من أوروبا ومن تونس و لكننى فضلت الأهلى .هل كان ليكى تجارب في الإحتراف من قبل ؟
سبق و احترفت في نادى كاستامون التركى وكانت تجربة رائعة و لعبت معهم كأس أوروبا .كيف كان أول يوم ليكي وإستقبال لاعبات الاهلي لكي في أول مران ؟
صدقا.. شعرت أننى في تونس لم يشعروننى بأى غربة بالعكس .هل تعرفين مشاهير كرة اليد المصرية ؟
أحمد الأحمر بالتأكيد .
سندس حشانة تتحدث لليوم السابع
ما أكثر شيء لفت إنتباهك في الشعب المصرى ؟
الزحمة أكثر حاجة لفتت نظرى و لكن هو شعب جميل و ونفس عادات و تقاليد تونس و إستطاعت التعايش معها ؟تذوقتى الأكل المصرى .
لأ لسة .. و لكننى نفسى أجرب الملوخية و الطعمية .
لأ و لكن أصدقائى بالفريق شوية شوية بيسمعونى.. و لكننى أحب كثيرا سماع أم كلثوم .ما موقف أسرتك من الإحتراف .
عائلتى تشجعنى كثيرا و لكننى متزوجة و زوجى يساعدنى كثيرا ؟هل زوجك يشجعك ؟
زوجى شخص رياضى و لعب كرة قدم من قبل في ليبيا و تونس و يساندنى كثيرا و هو متواجد معى في القاهرة ، و هو يتمنى أن يخوض تجربة اللعب في اى نادى مصري .تعلمى أن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى اسطورة في كرة القدم ؟
طبعا بالتأكيد و أنا أتمنى في أقرب فرصه ألتقى معه في النادى ألتقط صوره .
سندس حشانة مع ندى مجاهد محررة الخليج 365
هل تربطك علاقة بـ أبن بلدك على معلول لاعب الأهلى أو فرجانى ساسى لاعب الزمالك ؟
لأ.. و لكن على معلول مثلى الأعلى و أتمنى أن ألتقى معه ، للإستفادة من نجاحه و خبراته في لاغحتراف بمصرى و لكننى أعرف أسامة الجزيى الوافد الجديد في صفوف اليد معى بالنادى .هل تتابعى النجم العالمى محمد صلاح و من وجهة نظرك تجربته ممكن تتكرر في كرة اليد ؟
محمد صلاح لاعب غنى عن التعريف و مصر لديها عديد من المحترفين في كرة اليد يستطيعوا تجربة صلاح .أخيرا .. حدثينى عن تعاملك مع جائحة فيروس كورونا ؟
أنا وزوجى ملتزمين جدا بالإجراءات الإحترازية ، لأننا نعلم جيدا أهميتها .
سندس حشانة خلال الحوار
سندس حشانة
سندس حشانة و زوجها مع ندى مجاهد محررة الخليج 365
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