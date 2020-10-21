شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يختتم مران الزمالك بتقسيمة "كاملة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، علي إجراء تقسيمة قوية بنهاية مران الزمالك اليوم، وذلك بمساحة الملعب كاملة، حيث قام باتشيكو بالإشراف بنفسه علي التقسيمة بمشاركة معاونيه مدحت عبدالهادي وكوستا مدربي الفريق، وقام المدير الفني للزمالك بالتركيز خلال هذا التقسيمة علي بعض الجمل الفنية المعينة والتي تم تنفيذها خلال الفقرات التكتيكية بالمران.

كما وجه المدرب البرتغالي ومعاوناه مدحت عبدالهادي وكوستا، اللاعبين في بعض الأمور الفنية أثناء التقسيمة ، وكذلك تصحيح الأخطاء.

بينما شارك مصطفي محمد، وأحمد سيد زيزو لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في تدريبات الكرة ، علي هامش المران وذلك عقب اكتفاء الثنائي بأداء تدريبات تأهيلية بالجمانيزيوم، خلال مران الامس ، بقرار من المدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو .

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علي جانب آخر قرر باتشيكو اكتفاء الثنائي يوسف أوباما وعبدالله جمعة، بأداء فقرة تأهيلية فقط علي هامش المران ، واستكمال باقي تدريباتهما بأداء تدريبات تأهيلية بالجمانيزيوم. . وذلك من أجل معالجة الارهاق وتجهيزهما بالشكل الأمثل ، علي ان ينتظما غدا بشكل طبيعي في المران.

فيما وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو ، برنامجا تأهيليا خاصا لحازم إمام لاعب الفريق على هامش المران اليوم بملعب عبداللطيف أبو رجيلة، ويؤدي اللاعب البرنامج بالجيمانيزيوم ، من خلال قيامه ببعض التدريبات، من أجل تجهيزه بالشكل الأمثل استعدادا للفترة المقبلة، خاصة في ظل غيابة عن المشاركة خلال الفترة السابقة .

في الوقت نفسه يواصل محمود علاء مدافع الفريق البرنامج التأهيلي الموضوع له لتجهيزه للفترة المقبلة، من خلال آداء بعض التدريبات بالجيمانيزيوم أيضا.