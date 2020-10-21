شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يشكو " ثنائى الزمالك " لاتحاد الكرة .. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف رضا عبد العال المدير الفني لفريق طنطا أنه تم إرسال شكوى الى الاتحاد المصرى لكرة القدم بسبب تخلف ثنائى الزمالك حسين فيصل وهانى رشدى عن حضور التدريبات قبل نهاية الموسم الحالي حيث يتبقى مباراة أمام إنبى في ختام مباريات بطولة الدورى الممتاز، ويلاقى فريق طنطا نظيرة إنبى ضمن مباريات الجولة الـ34 من بطولة الدورى الممتاز وتعد هذه المباراة الأخيرة لابناء السيد البدوى في البطولة بسبب الهبوط بشكل رسمي الى دورى القسم الثانى .

تأكد هبوط الفريق الثلاثة اف سي مصر و حرس الحدود و طنطا الي دوري المظاليم بعد تواجدهم في المراكز المتاخرة بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم .

ومن جانب أخر استقرت اللجنة الخماسية المكلفة بادارة الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى، على تطبيق اللوائح الخاصة بنظام المسابقات التى تم إعلانها قبل بداية الموسم والتى تتضمن هبوط خمسة أندية من كل مجموعة تمهيداً لوضع نظام قوى للقسم الثانة ورفضت اللجنة ضغوط الأندية لإلغاء نظام الهبوط فى القسم الثانى بسبب الظروف غير الطبيعية التى تعرض لها الموسم فى ظل جائحة كورونا.

وتمسكت اللجنة بالنظام الذى تم وضعه بداية الموسم لأن أى تغيير فيه سيفتح عليهم أبوابا كثيرة، خاصة أن إلغاء الهبوط فى القسم الثانى سيجعل الأندية الهابطة فى باقى الأقسام تطالب بإلغاء الهبوط خاصة أندية الدورى الممتاز.

وكانت الأندية قد حاولت خلال الأيام الماضية الضغط على اللجنة الخماسية من أجل إلغاء الهبوط بسبب الظروف التى أقيم فيها الموسم، لكن كل تلك الجهود باءت بالفشل فى ظل إصرار اللجنه الخماسية على تفعيل اللوائح.