شكرا لقرائتكم خبر عن ولاء حافظ: مررت بظرف صعبة وجاهز لتحطيم الرقم القياسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال الربان المصري ولاء حافظ، إنه مر بظروف صعبة خلال الفترة الماضية إلا انه نجح في التغلب عليها، وأكد ولاء خلا كلمته بالمؤتمر الصحفي لكسر الرقم القياسي لاطول غطسة تحت الماء، أنه نجح في تجربته الاولي مع فريقه المساعد الجديد.

واختتم ولاء حافظ حديثه قائلا أثبت قدرتي علي البقاء تحت الماء لكسر الرقم القياسي وتحقيق إنجاز تاريجي يسجل باسم مصر في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

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يذكر أن الربان البطل ولاء حافظ هو ضابط بالقوات الخاصة البحرية عمل بالقسم البحرى بوزارة البحث العلمى، وكان قائد سرب الغواصين فى نفس الوقت، ثم عمل مرشد بهيئة قناة السويس، وقام بتحقيق رقم 51 ساعة تحت الماء ليسجل بها بموسوعة غينيس ريكورد العالمية ويكسر الرقم الأمريكى المحقق فى ذلك الوقت.

وقد تعرض الربان ولاء حافظ لحادث سيارة أصيب على اثره بشلل رباعي فقرر أن يضرب للعالم مثالا للبطل الذي لا تقهره الظروف كواحد من أبناء البحرية المصرية ، جدير بالذكر أن القوات البحرية المصرية تلعب دوراً بارزا فى تأمين حدود مصر الساحلية وحماية المياه الإقليمية والاقتصادية.