المحترف الامريكى يظهر مع سلة الزمالك اليوم فى الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قرر الجهاز الفني لفريق كرة السلة بنادى الزمالك ، بقيادة طارق سليم مشاركة والتر هود المحترف الأمريكي و الذى تم التعاقد معه مؤخرا ، ليظهر مع الفريق في مباراة اليوم امام الاتصالات في لقاء إياب دور الـ 16 من بطولة دورى المرتبط ، والذى تم التعاقد معه خلال الساعات الماضية.
نجح مسئولي نادى الزمالك في التعاقد مع الأمريكى والتر هودج ، للانضمام إلى فريق كرة السلة رجال وتدعيمه خلال مباريات الموسم الجديد بعد رحيل محترفى الفريق مع نهاية الموسم المنقضى وعلى رأسهم ستوجلين .
وجاء التعاقد مع والتر هودج بناءا على رغبة الجهاز الفني للفريق بقيادة طارق سليم ، وجهاز السلة ، وحضر اللاعب الى القاهرة خلال الساعات الماضية وتابع مباراة الفريق الماضية امام أصحاب الجياد والتي فاز فيها الفريق
تقدم طارق سعيد، مدير فريق السلة بنادى الزمالك، باستقالته مؤكدا استحالة استمراره فى ظروف عمله وصعوبة التوفيق بينه وبين عمله كمدير للفريق، وفقا لما نشره طارق سعيد عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، ولعدم قدرته على تقديم أى جديد فى الوقت الحالى للفريق، مع ترجيبه بخدمة النادى فى أى وقت إذا طلب منه فى أى وقت من خارج النادى متطوعا.
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