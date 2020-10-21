شكرا لقرائتكم خبر عن علي لطفي يعود لتدريبات الأهلي وموسيماني يركز على الجوانب الخططية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم علي لطفي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء، على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي، وشارك لطفي في مران الأهلي بعد حصوله على إذن بالغياب عن مران الفريق، الذي أقيم مساء أمس لظروف خاصة، وانضم علي لطفي إلى مران الحراس تحت قيادة يانكون بصحبة محمد الشناوي ومصطفى شوبير وأحمد طارق، ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد المغربي المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

فيما ركز الجهاز الفني للأهلي على الجانب الخططي في مران الفريق، الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش، في إطار تحضيرات الفريق لمواجهة الوداد المغربي المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل، وخاض الفريق تدريبات قوية ركز خلالها بيتسو موسيماني، المدير الفني، على الجانب الخططي، وأجرى أكثر من تقسيمة بهدف تطبيق طريقة اللعب التي يرغب في تنفيذها خلال مواجهة الوداد، وحرص المدير الفني على شرح الجمل التكتيكية التي يرغب في تنفيذها بشكل نظري داخل أرض الملعب، ومنح تعليمات خاصة للاعبين.