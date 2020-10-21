شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يُحاضر لاعبي الأهلي.. ومروان محسن ينتظم في المران الجماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي التي تقام مساء يوم الجمعة المقبل، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، وحرص بيتسو موسيماني على عقد جلسة مع اللاعبين للحديث عن الجوانب الفنية والخططية، ومنح التعليمات التي يرغب في تنفيذها خلال المران الأخير اليوم على ملعب التتش.

ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا ابتداء من اليوم، حيث يعلن المدير الفني قائمة الفريق عقب نهاية المران والتوجه إلى أحد الفنادق لبدء معسكر الفريق، وشهد المران انتظام مروان محسن، لاعب الفريق في المران الجماعي، كان مروان محسن قد اشتكى من إجهاد في عضلة السمانة، خلال مشاركته في مباراة الفريق أمام الوداد المغربي التي أقيمت يوم السبت الماضي، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي، واطمأن الجهاز الطبي على جاهزيته قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم، يذكر أن الأهلي حقق الفوز على الوداد بهدفين دون رد، في جولة الذهاب التي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالمغرب مساء السبت الماضي.