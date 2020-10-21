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الخطيب يحضر حفل تأبين عزمي مجاهد في اتحاد الكرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي على حضور حفل تأبين الراحل عزمي مجاهد، مدير إدارة المتابعة باتحاد الكرة، الذي توفي الشهر الماضي بعد صراع مع المرض، وتواجد الخطيب عصر اليوم داخل مقر اتحاد الكرة، وبرفقته العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي، من أجل تقديم واجب العزاء لأمير عزمي مجاهد، نجل الفقيد، واللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني.

فيما قام محمود الخطيب بعمل جولة تفقدية ، داخل فرع النادي بمدينة نصر، لمتابعة الخطوات التنفيذية ومعدلات العمل في المشاريع الإنشائية وأعمال التطوير داخل الفرع، ورافقه خلال الزيارة المهندس محمد سراج الدين، عضو مجلس الإدارة، والعميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، والمهندس سامح علي كامل، المستشار الهندسي، والعميد أحمد النحاس، نائب مدير الفرع، والعميد محمود حزين، مدير أمن فرع النادي بمدينة نصر.

واستمع الخطيب لشرح مفصل من المهندس سامح علي كامل، لآخر المستجدات في الملف الإنشائي داخل فرع مدينة نصر، وأبرزها الجراج الذي يسع ١٠٠ سيارة، ويجري العمل على الانتهاء منه، ليكون متاحًا أمام الأعضاء خلال ٦ أشهر، كما اشتملت الجولة التفقدية على متابعة ملف الملاعب الجديدة، وسور النادي، ومجمع حمام السباحة، والاطمئنان على سير العمل في الملف الإنشائي بشكل عام بفرع مدينة نصر.

 

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