شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يكتفي بخوض الأساسيين لمران في الجيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

اكتفى الجهاز الفني لفريق نادي بيراميدز بقيادة الكرواتي أنتي تشاتشيتش بأن يخوض مجموعة اللاعبين الذين أدوا مباراة حوريا كوناكري في التشكيل الأساسي، تدريبات في الجيمانزيوم بفندق الإقامة بدلا من التدريب بملعب الوداد.

ويستعد بيراميدز لمواجهة نظيره نادي نهضة بركان المغربي يوم الأحد المقبل في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بملعب مولاي عبد الله بالرباط.

وفضل الجهاز أن يتدرب اللاعبون في الجيم بفندق الإقامة خوفا من الإجهاد فيما خاض باقي الفريق مرانا قويا بملعب الوداد الذي نقل إليه تدريباته بدلا من ملعب مولاي رشيد.

Advertisements

قررت إدارة بعثة فريق الكرة بنادي بيراميدز في مدينة الدار البيضاء، نقل تدريبات الفريق لملعب نادي الوداد بدلا من ملعب مولاي رشيد، أوضح محمد صلاح مدير فريق بيراميدز أنه تقرر نقل التدريب بداية من اليوم، ليجرى بملعب الوداد بدلا من مولاي رشيد، حيث قررت البعثة الاستمرار بعض الوقت في الدار البيضاء مع إمكانية الانتقال بداية من الجمعة إلى العاصمة الرباط.

أصبح فريق بيراميدز على بعد خطوة من تحقيق أول لقب قارى فى تاريخه، بعدما تأهل لنهائى الكونفدرالية الأفريقية لمواجهة نهضة بركان المغربى، يوم الأحد المقبل على استاد المركب محمد الخامس فى المغرب، وذلك بعد أن حقق الفوز على حوريا كوناكرى الغينى فى مواجهة نصف النهائى بنتيجة 2 / 0، ليقترب بيراميدز بقوة من معادلة إنجاز الأهلى والزمالك فى تلك البطولة، حيث سبق لكل قطب منهما أن حقق لقب الكونفدرالية مرة واحدة فى تاريخه.

بيراميدز يقترب من اقتناص لقب الكونفدرالية الثالث للكرة المصرية، حيث كان الأهلى أول فريق مصرى يحقق اللقب فى عام 2014، ثم جاء الزمالك وحقق اللقب الثانى عام 2019، وفى العام الحالى 2020 أصبح الفريق السماوى الأقرب لتحقيق اللقب الثالث للكرة المصرية، لاسيما أن بطولة الكونفدرالية شهدت معاناة بعض الفرق المصرية.