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شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد التنس يجرى قرعة دورى مراحل الناشئين والناشئات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الاتحاد المصري للتنس ، بإجراء قرعة دوري لمراحل الناشئين والناشئات 14 عام والرجال والسيدات ، وذلك بعد إلغاء باقي المراحل العمرية نظرا لحرص الاتحاد على التقليل من الاحتكاك بين اللاعبين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد ما تسبب في ضيق الوقت لإقامة باقي المراحل .
وصرح وليد سامي نائب رئيس اتحاد التنس ، أن دوري مراحل الناشئين والناشئات 14 عام والرجال والسيدات سيبدأ في 30 أكتوبر الحالي وتستمر حتي نهاية العام ، مشيراً إلى أن الاتحاد حريص على إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية خوفاً علي صحة اللاعبين واللاعبات .
وجاء نتائج القرعة كالتالي ..
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