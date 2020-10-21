شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيلي لحازم إمام ومحمود علاء استعدادا لمواجهة الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو ، برنامجا تأهيليا خاصا لحازم إمام لاعب الفريق على هامش المران اليوم بملعب عبداللطيف أبو رجيلة، ويؤدي اللاعب البرنامج بالجيمانيزيوم ، من خلال قيامه ببعض التدريبات، من أجل تجهيزه بالشكل الأمثل استعدادا للفترة المقبلة، خاصة في ظل غيابة عن المشاركة خلال الفترة السابقة .

في الوقت نفسه يواصل محمود علاء مدافع الفريق البرنامج التأهيلي الموضوع له لتجهيزه للفترة المقبلة، من خلال آداء بعض التدريبات بالجيمانيزيوم أيضا.

وحرص إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والقائم بأعمال امين الصندوق، علي التواجد في مران الفريق اليوم ، لمؤازرة الفريق استعدادا للمواجهة المقبلة في البطولة الإفريقية أمام الرجاء المغربي.

وانطلق مران الفريق منذ قليل بملعب عبداللطيف أبو رجيلة، بفقرة تأهيلية خفيفة بالركض حول الملعب لمده عشر دقائق تحت قيادة بيدرو مدرب الأحمال، وعقب ذلك خاض اللاعبون فقرة تأهيلية بالكرة من خلال تمريرات بالأيدي فيما بينهم، كذلك بعض تدريبات الرشاقة والمرونة .

وقام مدرب الأحمال، باصطحاب بعض الأدوات التأهيلية ، ومن ثم قام اللاعبون بالتدريب من خلالها ، بالإضافة إلي بعض التدريبات البدنية الأخرى .

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ويسعي الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل ومعالجة الإرهاق بسبب ضغط المباريات، والوصول باللاعبين إلى معدل لياقة بدنية قوي .

فيما انتظم محمود عبدالرحيم "جنش" ومحمود حمدي الونش" ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية اليوم بملعب عبداللطيف أبو رجيلة، جاء ذلك عقب حصولهما علي راحة من التدريبات أمس، من قبل الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، لاعطائهما قسطا من الراحة، عقب عودة الفريق من رحلة المغرب .

كما قام البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق ، بإلقاء محاضرة فنية على اللاعبين قبل إنطلاق المران ، وحرص البرتغالي في وجود مساعديه مدحت عبدالهادي وكوستا مدربا الفريق وبيدرو مدرب الأحمال، على شرح برنامج تدريبي معين سيقوم اللاعبين بالتدريب عليه خلال مران اليوم، كذلك بعض الأمور الفنية الخاصة .

كما طالب باتشيكو الجميع بمواصلة العمل بكل قوة كما هو معتاد ، وتنفيذ المطلوب، بعدها بدأ اللاعبون في التدريبات.