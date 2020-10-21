الأهلي يجري مسحة طبية قبل المران استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مسحة طبية، اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي، المقرر إقامتها مساء يوم الجمعة المقبل، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، وأجرى لاعبو الفريق والجهاز الفني مسحة طبية قبل انطلاق المران المسائي، وفقًا للبروتوكول الطبي بالاتحاد الإفريقي، الخاص بإجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسمية.
ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا، اليوم، عقب المران المسائي، استعدادًا لمواجهة الوداد المرتقبة. وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدفين دون رد على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء يوم السبت الماضي.
من ناحية أخرى تلقت إدارة الأهلى خطابًا من الاتحاد الاأفريقى لكرة القدم، يؤكد فيه على اتخاذ نفس الإجراءات التى تمت فى مباراة الذهاب بين الوداد المغربى والأهلى فى نصف نهائى بطولة أفريقيا بخصوص الشأن الإعلامى، وذلك بالسماح للمنسق الإعلامى لكل فريق، والمصور الخاص بكل نادٍ فقط لحضور المباراة، وفقا للإجراءات الاحترازية المتبعة من "كاف" فى هذا الصدد؛ بسبب الظروف الطارئة الخاصة لمواجهة جائحة كورونا.
وحدد "كاف" فى خطابه الإجراءات الخاصة بالمباراة فيما يتعلق بالشأن الإعلامى كما يلى:
- عدم حضور أى إعلامى أو مصور للمباراة باستثناء المنسق الإعلامى والمصور التابعين للنادى فقط لا غير.
- الفريق الخاص بالقناة الناقلة صاحبة الحقوق.
- إلغاء المنطقة الصحفية mixed zone.
- اللقاءات قبل وبعد المباراة فقط ضمن حقوق "كاف" والقناة الناقلة للمباراة.
- المؤتمر الصحفى قبل وبعد المباراة يكون مرئيا عبر الإنترنت دون حضور إعلاميين.
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