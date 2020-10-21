شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجري مسحة طبية قبل المران استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مسحة طبية، اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي، المقرر إقامتها مساء يوم الجمعة المقبل، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، وأجرى لاعبو الفريق والجهاز الفني مسحة طبية قبل انطلاق المران المسائي، وفقًا للبروتوكول الطبي بالاتحاد الإفريقي، الخاص بإجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسمية.

ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا، اليوم، عقب المران المسائي، استعدادًا لمواجهة الوداد المرتقبة. وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدفين دون رد على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء يوم السبت الماضي.

من ناحية أخرى تلقت إدارة الأهلى خطابًا من الاتحاد الاأفريقى لكرة القدم، يؤكد فيه على اتخاذ نفس الإجراءات التى تمت فى مباراة الذهاب بين الوداد المغربى والأهلى فى نصف نهائى بطولة أفريقيا بخصوص الشأن الإعلامى، وذلك بالسماح للمنسق الإعلامى لكل فريق، والمصور الخاص بكل نادٍ فقط لحضور المباراة، وفقا للإجراءات الاحترازية المتبعة من "كاف" فى هذا الصدد؛ بسبب الظروف الطارئة الخاصة لمواجهة جائحة كورونا.

وحدد "كاف" فى خطابه الإجراءات الخاصة بالمباراة فيما يتعلق بالشأن الإعلامى كما يلى:

- عدم حضور أى إعلامى أو مصور للمباراة باستثناء المنسق الإعلامى والمصور التابعين للنادى فقط لا غير.

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- الفريق الخاص بالقناة الناقلة صاحبة الحقوق.

- إلغاء المنطقة الصحفية mixed zone.

- اللقاءات قبل وبعد المباراة فقط ضمن حقوق "كاف" والقناة الناقلة للمباراة.

- المؤتمر الصحفى قبل وبعد المباراة يكون مرئيا عبر الإنترنت دون حضور إعلاميين.