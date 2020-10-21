شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأوليمبي يطير للسعودية 8 نوفمبر بـ40 لاعبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعلن خلال ساعات الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي عن قائمة الفراعنة المشاركة فى الدورة الودية الدولية بالسعودية ، ومن المقرر الإعلان عن القائمة التى تضم 40 لاعبا منهم 10 وجوه جديدة، ومن المقرر أن يبدأ معسكر المنتخب الأوليمبي يوم 1 نوفمبر المقبل على أن يتم سفر البعثة إلى السعودية يوم 8 نوفمبر القادم ، ومن المنتظر أن يخوض منتخب مصر الأوليمبي مباراة ودية يوم 13 نوفمبر القادم لم يتحدد طرفها الثاني فى السعودية. وسوف يخوض منتخب مصر الأوليمبي مباراة ودية ثانية أمام البرازيل يوم 16 نوفمبر المقبل ضمن منافسات الدورة الودية الدولية. Advertisements يذكر أن الدكتور أحمد عبدالله عضو اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة عقد اجتماعا مع الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بمقر الجبلاية فى الجزيرة. وكان الاتحاد المصرى لكرة القدم قد أعلن منذ أيام الاتفاق على إقامة مباراة ودية مع المنتخب الأولمبى البرازيلى تحدد لها 16 نوفمبر على استاد الجوهرة السعودى بمدينة جده، وجارٍ الاتفاق على مباراة ودية دولية ثانية مع أحد المنتخبات يوم 13 نوفمبر. ويتناول المدير الفنى خلال الاجتماع أهداف المرحلة المقبلة والمطلوب من كل فرد داخل الجهاز الفنى من أجل العمل على تحقيق إنجاز جديد للكرة المصرية خلال أولمبياد طوكيو الذى ينطلق يوليو المقبل.

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