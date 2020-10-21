شكرا لقرائتكم خبر عن جنش و الونش ينتظمان في التدريبات الجماعية للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم محمود عبدالرحيم "جنش" ومحمود حمدي الونش" ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية اليوم بملعب عبداللطيف أبو رجيلة، جاء ذلك عقب حصولهما علي راحة من التدريبات أمس، من قبل الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، لاعطائهما قسطا من الراحة، عقب عودة الفريق من رحلة المغرب .

كما قام البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق ، بإلقاء محاضرة فنية على اللاعبين قبل إنطلاق المران ، وحرص البرتغالي في وجود مساعديه مدحت عبدالهادي وكوستا مدربا الفريق وبيدرو مدرب الأحمال، على شرح برنامج تدريبي معين سيقوم اللاعبين بالتدريب عليه خلال مران اليوم، كذلك بعض الأمور الفنية الخاصة .

كما طالب باتشيكو الجميع بمواصلة العمل بكل قوة كما هو معتاد ، وتنفيذ المطلوب، بعدها بدأ اللاعبون في التدريبات.

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فيما خضع الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط فريق الزمالك، لفحوصات طبية عامة، خلال الساعات الماضية، حيث حرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى للفريق على الاطمئنان على حالته بشكل كامل، من أجل تجهيزه للعودة للمشاركة مع الفريق فى المباريات المقبلة وجاءت الفحوصات التى خضع لها ساسى مطمئنة، لذا أوضح الجهاز الطبى للبرتغالي جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق، جاهزية الدولى التونسى للمشاركة مع أبناء ميت عقبة خلال المباريات المقبلة للفريق الأبيض.

وعاد ساسى إلى القاهرة، أمس، قادما من المغرب عقب تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا التى أبعدته عن الفريق فى المباراة الماضية أمام الرجاء المغربى، فى ذهاب دور قبل النهائى من منافسات دورى أبطال أفريقيا، والتى انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف، سجله المغربى أشرف بن شرقى من عرضية تلقاها من أحمد زيزو جناح الفريق.