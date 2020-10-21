موسيماني يُكرس مران الأهلي لشرح وتطبيق طريقة اللعب أمام الوداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

كرس بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي مران الفريق اليوم الأربعاء من أجل شرح طريقة اللعب أمام الوداد المغربي للاعبين.

ويحل الوداد ضيفاً على الأهلي مساء الجمعة ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة الدوري، بعد أن فاز الأحمر في المغرب (2-0).

وعقد موسيماني محاضرة فنية للاعبين لشرح خلالها طريقة اللعب التي سيعتمد عليها الفريق أمام الوداد المغربي من أجل التأهل إلى المباراة النهائية للبطولة القارية.

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ومنح موسيماني تعليماته للاعبين خلال المران الأخير على ملعب التتش قبل الدخول في معسكر مغلق وخوض مران ما قبل المباراة على استاد القاهرة الدولي.

وأوقف موسيماني المران الذي شهد مباراة تجريبية قصيرة بين أفراد الفريق، وذلك من أجل توجيه التعليمات للاعبين لتنفيذ الطريقة على أكمل وجه.

وعلى جانب أخر اكتفى النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق الفريق بتدريبات تأهيلية في النادي الصحي "الجيم" على هامش مران الفريق بعد أن خضع لفحص طبي قبل انطلاق المران.

وعاد الحارس علي لطفي للانتظام في تدريبات الحراس بعد أن غاب في مران الثلاثاء، ليشارك الثنائي محمد الشناوي ومصطفى شوبير التدريب الجماعي تحت قيادة يانكون مدرب الحراس.