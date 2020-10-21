كاف لمصراوي: حتى الآن بطل الكونفدرالية لا يتأهل لدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أوضح مصدر من داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أن القواعد المعمول بها حتى الآن لا تؤهل بطل الكونفدرالية الإفريقي إلى دوري أبطال في النسخة التالية.

وقال مصدر من داخل الاتحاد الإفريقي في تصريحاته لـ"يلا كورة" ردًا على استبيان موقف النسخة المقبلة من دوري الأبطال وطريق التأهل لها: "حتى الآن القواعد المعمول بها في بطولات الأندية لا تؤهل حامل لقب الكونفدرالية إلى دوري الأبطال."

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وتابع: "بطل دوري أبطال إفريقيا يصعد مباشرة إلى النسخة التالية من البطولة بغض النظر عن موقفه في الدوري المحلي، وبطل الكونفدرالية يتأهل إلى النسخة التالية من البطولة، ولا يمثل كل دولة في البطولة ذاتها أكثر من فريقين."

ودرست لجنة مسابقات الأندية مطلع الموسم الحالي 2019-2020 من بطولات الأندية الإفريقية تأهل بطل الكونفدرالية والوصيف إلى النسخة المقبلة من دوري الأبطال 2020-2021، غير أن القرار حتى الآن لم يعتمد بشكل رسمي من كاف.

وأثار تأهل بيراميدز إلى نهائي الكونفدرالية التكهنات حول إمكانية مشاركته في دوري الأبطال الموسم المقبل من عدمه.