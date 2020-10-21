الأهلي يعلن جاهزية مروان محسن لمباراة الوداد المغربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
أعلن النادي الأهلي جاهزية مروان محسن مهاجم الفريق لمباراة الوداد المغربي بدوري أبطال أفريقيا.
ويستعد الأهلي لملاقاة الوداد يوم الجمعة المقبل ضمن إياب نصف نهائي دوري الأبطال بملعب استاد القاهرة الدولي.
ووفقاً لما جاء في الموقع الرسمي للنادي الأهلي، شارك مروان محسن في مران الأهلي الجماعي اليوم الأربعاء دون أي مشاكل.
وقام مروان محسن بالخضوع لتدريبات تأهيلية واختبار طبي، وتأكد الجهاز الطبي بالفريق من سلامة المهاجم قبل مشاركته في التدريبات.
وكان مروان محسن قد اشتكى من إجهاد في عضلة السمانة، خلال مشاركته في مباراة الفريق أمام الوداد المغربي في مباراة الذهاب والتي فاز بها الأهلي 2-0.
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