مصطفى ورمضان وطاهر على رأس 40 لاعبًا بقائمة المنتخب الأولمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب عن قائمتة تضم 40 لاعبًا ليشكلوا الهيكل المبدئي للمعسكر القادم للفريق الذي سينطلق مطلع نوفمبر القادم، من أجل خوض وديتين في السعودية.

وتفق المنتخب المصري على خوض مباراتين إحداهما أمام المنتخب البرازيلي يوم 16 نوفمبر والأخري جاري الاتفاق عليها والتي تأتي ضمن برنامج الاستعداد لاولمبياد طوكيو

وعقد الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي اجتماعه اليوم بمقر الاتحاد أكد خلاله المدير الفني على أهداف المرحلة المقبلة ومتطلباتها بهدف تحقيق افضل النتائج في الدورة الاولمبية، وأن هذا لن يأتي الابالجدية في برنامج الاعداد والاهتمام بكافة المباريات.

وقد حضر الاجتماع أحمد عبدالله عضو اللجنه الخماسية، والمشرف على المنتخب والذي أكد على الدعم الكامل من قبل الاتحاد لمنظومة المنتخب الأولمبي.

وقد اتفق الجهاز الفني على أن يكون بداية المعسكر أول نوفمبر مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية التي تم تكليف الجهاز الطبي برئاسة الدكتور ايمن زين بها.

Advertisements

ومن جانبه أكد شوقي غريب على أن الجهاز الفني حرص على إعلان قائمة تضم 40 لاعبا تحسبا لجميع الظروف الطبية والفنية مشيرا إلى انه سيتم حسم القائمة المسافرة بعد إعلان حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول قائمته وله الحرية في اختيار أي لاعب من تلك القائمه المعلنة التي تضم:

حراس المرمى: محمد صبحي (الزمالك)، عمر صلاح (سموحة)، عمر رضوان (الجونة)، مصطفي شوبير(الأهلي)، محمود جاد (انبي)، محمد أشرف (طنطا)

خط الدفاع: أسامة جلال (انبي)، أحمد رمضان بيكهام (دجلة)، محمد عبدالسلام (الزمالك)، محمود صابر الجزار (الجونة)، محمود مرعي (دجلة)، أحمد ياسين (المقاصة)، محمد عبدالمنعم (سموحة)، أحمد يوسف (اف سي مصر)، أحمد ابوالفتوح (سموحة)، حسن علي (المصري)، محمود البدري (الاسماعيلي)، كريم العراقي (المصري)، كريم فؤاد (انبي)

خط الوسط: شريف رضا (سموحة)، أكرم توفيق (الجونة)، غنام محمد (الانتاج الحربي)، أحمد سعيد (دجلة)، عمار حمدي (طلائع الجيش)، محمد صادق (الاسماعيلي)، أحمد حمدي (الجونة)، ناصر ماهر (سموحة)، يوسف الجوهري (المقاولون العرب)، عبدالرحمن مجدي (الاسماعيلي)، أمام عاشور (الزمالك)، كريم الطيب (أسوان)، رمضان صبحي (بيراميدز)، طاهر محمد طاهر (المقاولون العرب)، عبدالرحمن "شيكا" (الانتاج الحربي).

خط الهجوم: مصطفي محمد (الزمالك)، أحمد ياسر ريان (الجونة)، صلاح محسن (سموحة)، ناصر منسي (طلائع الجيش)، فادي فريد (أسوان)، أحمد أيمن (الاسماعيلي)