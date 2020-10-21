الزمالك يستعيد الونش وجنش.. وعلاء وحازم يواصلان التأهيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

عاد الثنائي محمود جنش ومحمود الونش لتدريبات الزمالك الجماعية بعد أن تغيبا في المران السابق الثلاثاء.

وشارك الثنائي في المران الجماعي بعد الحصول على راحة بقرار من الجهاز الفني للاستعداد الأمثل لمواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي الأبطال.

ويستضيف الزمالك فريق الرجاء المغربي يوم السبت المقبل على استاد القاهرة في إياب نصف نهائي البطولة الإفريقية.

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وعلى جانب أخر واصل حازم إمام ومحمود علاء التدريبات التأهيلية استعداداً للمشاركة في مباراة الرجاء بعد الغياب عن لقاء الذهاب بسبب الإصابة.

وقرر باتشيكو أن يخضع الثنائي يوسف أوباما وعبد الله جمعة لبرنامج تأهيلي خفيف بالإضافة إلى عمل في النادي الصحي "الجيم" لتخطي حالة الإرهاق التي أصابتهما.

وعاد لاعب الوسط محمود عبد العزيز لتدريبات الكرة بعد فترة غياب طويلة ليصبح قريباً للغاية من العودة للمشاركة من جديد مع الفريق.

وحرص جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك على عمل محاضرة فنية للاعبين شرح خلالها عدة أمور فنية وطالبهم بمواصلة العمل الجاد.