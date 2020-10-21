قبل ساعات من مواجهة مونشنجلادباخ.. إصابة حكيمي بـ"كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن نادي إنترناسيونالي، إيجابية العينة التي خضع لها المغربي أشرف حكيمي لاعب الفريق الإيطالي بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وعبر موقعه الإلكتروني، أصدر إنتر بيانًا رسميًا جاء فيه: "يعلن نادي إنترناسيونالي أن اختبار أشرف حكيمي إيجابي لـ"Covid-19" بعد الفحص الذي تم إجراؤه قبل مباراة الليلة ضد بروسيا مونشنجلادباخ".

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وأضاف البيان، أن اللاعب المغربي لم تظهر عليه أي أعراض وسيخضع للعزل الصحي وفق للبرتوكول الصحي.

إنتر سيواجه بروسيا مونشنجلادباخ الألماني في تمام التاسعة مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن إنتر ومونشنجلادباخ يتواجدان في المجموعة الثانية رفقة ريال مدريد الإسباني وشاختار الأوكراني.