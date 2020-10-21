موسيماني يجتمع بلاعبي الأهلي قبل مران اليوم

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي التيتقام مساء يوم الجمعة المقبل، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا .
وحرص بيتسو موسيماني على عقد جلسة مع اللاعبين للحديث عنالجوانب الفنية والخططية، ومنح التعليمات التي يرغب في تنفيذها خلال المران الأخير اليوم على ملعب التتش .
ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا ابتداء من اليوم، حيث يعلن المدير الفني قائمة الفريق عقب نهاية المران والتوجه إلى أحد الفنادق لبدء معسكر الفريق .
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