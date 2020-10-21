مشاهدة ماتش بايرن ميونخ واتليتكو مدريد بث مباشر اليوم 21 اكتوبر 2020 في دوري ابطال اوروبا

يستضيف نادي بايرن ميونخ الألماني مساء اليوم الأربعاء الموافق 21 أكتوبر فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى عملاق الكرة الألمانية إلى تحقيق الفوز على المنافس الإسباني الشرس من أجل وضع قدم على قمة ترتيب المجموعة والمنافسة على البطولة.

كما يدخل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني اللقاء اليوم وهو يعلم جيدا إمكانيات الفريق الألماني وكيفية التعامل معه العناصر الكبيرة التي يمتلكها داخل أرض الملعب.

ويسعى أتلتيكو مدريد الإسباني إلى تحقيق الفوز على بايرن ميونخ الألماني على ملعب أليانز أرينا معقل الفريق البفاري وتحقيق المفاجأة في البطولة الغالية.

تنطلق مباراة بايرن ميونخ الألماني وأتلتيكو مدريد الإسباني تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة , وتقام على ملعب أليانز أرينا, وتذاع على قناة بي إن سبورت HD3.