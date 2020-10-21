يستضيف نادي بايرن ميونخ الألماني مساء اليوم الأربعاء الموافق 21 أكتوبر فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.
ويسعى عملاق الكرة الألمانية إلى تحقيق الفوز على المنافس الإسباني الشرس من أجل وضع قدم على قمة ترتيب المجموعة والمنافسة على البطولة.
كما يدخل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني اللقاء اليوم وهو يعلم جيدا إمكانيات الفريق الألماني وكيفية التعامل معه العناصر الكبيرة التي يمتلكها داخل أرض الملعب.
ويسعى أتلتيكو مدريد الإسباني إلى تحقيق الفوز على بايرن ميونخ الألماني على ملعب أليانز أرينا معقل الفريق البفاري وتحقيق المفاجأة في البطولة الغالية.
تنطلق مباراة بايرن ميونخ الألماني وأتلتيكو مدريد الإسباني تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة , وتقام على ملعب أليانز أرينا, وتذاع على قناة بي إن سبورت HD3.
كانت هذه تفاصيل خبر مشاهدة ماتش بايرن ميونخ واتليتكو مدريد بث مباشر اليوم 21 اكتوبر 2020 في دوري ابطال اوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.